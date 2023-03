"Die Dose zahlt": Die wundersamen Umsätze des Medienimperiums von Red Bull

Das dem Getränkegiganten gehörende Red Bull Media House machte zuletzt 519 Mill. Euro Umsatz und damit mehr als die Mediaprint mit der Krone. In der Bilanz weist das Medienhaus ebenso wie der Sender ServusTV Gewinne aus. Wie ist das möglich? Auf der Spur eines Mysteriums.

Wer Österreichs Medienszene kennt, schaut verdutzt auf die Zahlen: Das Red Bull Media House weist für 2021 Umsätze von 519 Mill. Euro und ein positives Ergebnis von 16 Mill. Euro aus. Das sind Kennzahlen, die kaum ein Medienhaus im Land erreicht. Das mediale Bullen-Imperium hat Töchter in Deutschland, England, der Schweiz und USA. In Österreich zählen ServusTV und die Print-Division dazu. Dort werden neben "Servus in Stadt und Land", dem meistverkauften Monatsmagazin im Land, auch "Red Bulletin", "Bergwelten" oder "Terra ...