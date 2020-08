Dietrich Mateschitz stellt Rechercheplattform Addendum ein

Nach nur drei Jahren verabschiedet sich Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz von seinem jüngsten Medienprojekt. Das Aus von Addendum kostet 57 Mitarbeitern den Job - und dürfte auch Auswirkungen auf Servus TV haben.

Die Nachricht schlug im April 2017 hohe Wellen: Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz kündigte an, eine "multimediale, öffentlich zugängliche Rechercheplattform" aufziehen zu wollen. Rund fünf Monate später startete Addendum. Ein von Datenanalyse und Investigativjournalismus geprägtes Portal, das liefern sollte "was in der Medienlandschaft fehlt" - und "eine multimediale Antwort auf die oft und viel zitierte Krise des Journalismus" geben wollte.

Drei Jahre ist klar, dass Addendum diese Antwort nicht liefern kann. Wie ein Mateschitz-Sprecher per Aussendung bekannt gab, werden die Aktivitäten der Quo-Vadis-Veritas-Stiftung eingestellt. Die Stiftung, in großen Teilen von Dietrich Mateschitz selbst getragen, war die Mutter von Addendum. Der Entschluss sei "einvernehmlich" erfolgt. Und auch eine Begründung wurde mitgeliefert: Trotz "erheblichen Mitteleinsatzes und einer Reihe erfolgreicher und relevanter Rechercheprojekte" sei es nicht gelungen, die Zielsetzungen der Stiftung "in ausreichendem Maß zu erfüllen".

Wie diese Zielsetzungen aussahen, wurde nicht ausgeführt. Aber zum Start 2017 verlautbarte Dietrich Mateschitz, dass sein neues Medienprojekt das Ziel verfolgt, "ein vollständigeres Bild der Wirklichkeit zu schaffen". Zudem sollte Quo Vadis Veritas (QVV) bzw. Addendum "dem Vertrauensverlust in Institutionen, Politik und Medien entgegenwirken".

Mateschitz will "lösungsorientierte Projekte" unterstützen

Parallel kündigte Dietrich Mateschitz an, die von ihm unterstützen journalistischen Aktivitäten "stärker auf lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen zu konzentrieren". Ob dies bedeutet, dass der 76-Jährige neue Initiative starten will, wurde auch auf Nachfrage nicht ausgeführt. Zu den bestehenden Medienprojekten von Dietrich Mateschitz gehören etwa Servus TV oder das Red Bull Media House.

Vom Aus sind gesamt 57 Mitarbeiter betroffen, darunter auch jene, die für den hauseigenen Buchverlag Edition QVV gearbeitet haben. Alle wurden bereits beim AMS zur Kündigung angemeldet.

Wie aus dem Red-Bull-Umfeld zu hören ist, soll das Medienprojekt spätestens Mitte September auslaufen. Ebenso ist zu hören, dass der eigentlich von QVV bzw. Addendum gestaltete "Talk im Hangar-7" auf Servus TV bereits vergangene Woche an den Salzburger Fernsehsender übergeben wurde. Servus TV soll nun also selbst wieder für den Talk verantwortlich sein - so wie es bereits vor dem Start von Addendum der Fall war. Eine offizielle Bestätigung von Red Bull und/oder Servus TV steht noch aus. Dafür wurde den SN zumindest Auskunft zu einer Personalie gegeben: Michael Fleischhacker, QVV-Geschäftsführer und Fernsehmoderator, werde den "Talk im Hangar-7" auch weiterhin moderieren, schilderte ein Red-Bull-Sprecher.