Teichtmeister: ORF erfuhr von Verdacht Ende 2021

Ein neues Detail in der Causa Teichtmeister: Wie der ORF den SN am Montag mitteilte, wusste der öffentlich-rechtliche Rundfunk bereits 2021 von "ersten Verdachtsmomenten". Und das hatte auch Auswirkungen auf die TV-Reihe "Die Toten von Salzburg".

Erst vor wenigen Tagen war Florian Teichtmeister in der ORF-Primetime zu sehen: In der "Toten von Salzburg"-Folge "Schattenspiele" hatte er gegen Ende der Episode einen kurzen Auftritt. Abgefilmt wurde die Szene an einem halben Drehtag im Frühjahr 2022 - und zwar offenbar mit dem Wissen, dass der Schauspieler verdächtigt wird, kinderpornografisches Material besessen zu haben. "Im Vorfeld der Produktion im September 2021 wurden in medialen Berichten erste Verdachtsmomente geäußert", schilderte der ORF auf Anfrage. Die Produktionsfirma SATEL habe daraufhin Gespräche ...