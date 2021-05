Google verhandelt mit österreichischen Medienhäusern

Der IT-Riese bringt seinen Dienst Google News Showcase nach Österreich - und lizenziert dafür Nachrichteninhalte.

In die seit Jahren währende Debatte um die Lizenzierung von Nachrichteninhalten kommt Bewegung: Wie Google den SN bestätigte, verhandle man aktuell mit den heimischen Verlagshäusern. Der Suchmaschinenriese könne bejahen, "dass wir uns derzeit in ersten Vorgesprächen mit österreichischen Presseverlagen befinden".

Konkret will Google seinen Dienst News Showcase nun auch in Österreich ausrollen. "Unsere Gespräche in Österreich bauen auf News-Showcase-Vereinbarungen auf, zu denen wir bereits (...) in mehr als einem Dutzend Ländern Verträge abgeschlossen haben." Bei Google News Showcase ...