Aus einem Webtrend wird Big Business: Internetstars sind immer öfter mit eigenen Produkten erfolgreich - auch eine Salzburgerin.

Ein Shoppingtag mit der Familie. In der echten Welt, in echten Geschäften, wunderbar unbeeinflusst von allem Digitalen. Oder doch nicht? Im Buchhandel fällt eine Wand auf. Mit einer Ansammlung an Büchern - allesamt geschrieben von Influencern, also Meinungsmachern auf Instagram, ...