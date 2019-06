FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein will Nebenbeschäftigungen von ORF-Mitarbeitern verbieten. Er sagt, dass das Aus der Rundfunkgebühren bereits vereinbart war. Und er bezeichnet Generaldirektor Wrabetz als "Teil des Problems".

Hätte es jenen bereits legendären Sommerabend auf Ibiza nicht gegeben, würden ÖVP und FPÖ in diesen Wochen an einem neuen ORF-Gesetz arbeiten. Im SN-Interview schildert Hans-Jörg Jenewein, bei der FPÖ für Medienpolitik zuständig, was geplant war. Und er schließt nicht ...