Ist Gaming ein Sport?

Die Bundesregierung will E-Sports offiziell als Sportart anerkennen. Und in England werden Kinder gar von der Schule genommen, damit sie zocken können. Kritiker laufen gegen den Trend Sturm.

Der Sportplatz ist kein Fußballfeld, sondern das Wohnzimmer. Der Gegner sitzt nicht in Schuss-, Wurf- oder Greifweite, sondern zumeist irgendwo auf der Welt. Und das Sportgerät ist kein Fußball, sondern Joystick oder Maus und Tastatur.

Vor Kurzem hat der niedersächsische Landtag offiziell beschlossen, "die hohe Bedeutung von virtuellen Sportarten und deren Bedeutung für den Breitensport" anzuerkennen. Ähnliche Beschlüsse werden in weiteren deutschen Landesparlamenten diskutiert, darunter in Bayern. Und nun ist die Diskussion auch in Österreich angekommen: Wie das ...