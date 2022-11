Journalisten-Ausbildner Helmut K. Ramminger ist tot

Der Träger des Goldenen Ehrenzeichens der Republik verstarb mit 87 Jahren.

Helmut K. Ramminger ist nach langer Krankheit in Henndorf am Wallersee verstorben. Ramminger wurde 87 Jahre alt. Von 1986 bis 1997 hat er das Kuratorium für Journalistenausbildung, heute Österreichische Medienakademie, geleitet. In dieser Zeit hat er etwa das Journalisten-Kolleg, heute Journalismus-Kolleg, aufgebaut. Ramminger war auch Mitarbeiter bei British Airways, er arbeitete als Lokalredakteur der "Salzburger Volkszeitung" und als Gestalter von historischen Hörfunkreihen im ORF.

1992 hat das Land Salzburg Ramminger das Goldene Verdienstzeichen verliehen, 1996 der Bundespräsident das Goldene Ehrenzeichen der Republik. Ramminger war auch maßgeblich an der Chronik der "Salzburger Nachrichten" beteiligt.