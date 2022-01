Julia Jentsch zur zweiten Stafel von "Der Pass": "Musste wieder eine neue Figur erfinden"

In der zweiten Staffel von "Der Pass" will Kommissarin Ellie Stocker (Julia Jentsch) erneut einem Serienmörder das Handwerk legen.

Die von Julia Jentsch (43) gespielte Figur Ellie Stocker von der Kripo Traunstein hat in der ersten Staffel von "Der Pass" einiges durchmachen müssen. Die Folgen davon sind auch in der Fortsetzung (ab Freitag um 20.15 Uhr auf Sky One, abrufbar auf Sky X und Sky Q) sicht- und spürbar. Die Kommissarin ermittelt - eingeschränkt, aber doch - gemeinsam mit dem Wiener Kommissar Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek), nachdem dieser aus dem Koma erwacht ist.

Die zweite Staffel birgt ...