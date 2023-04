Klick und weg: "Man ist TikTok ausgeliefert"

TikTok sperrte ein österreichisches Profil mit 1,6 Millionen Fans: Wie Social-Media-Riesen Geschäftsmodelle zerstören können.

Ein Büromitarbeiter will an seinen Arbeitsplatz. Doch er schafft es nicht einmal in das Gebäude. Denn die Eingangstür ist versperrt - ohne Vorwarnung und ohne nachvollziehbaren Grund.

Mit einem derartigen Szenario hatte vor Kurzem Stefan Warecka zu kämpfen, wenngleich umgelegt auf die digitale Welt. Der Mediengestalter bzw. Videomacher und Social-Media-Influencer wollte sein TikTok-Profil öffnen. Doch der Zugang wurde ihm verwehrt: "Zuerst hat es wie ein Systemfehler gewirkt. Dann bekam ich die Nachricht, mein Account sei permanent gesperrt worden." ...