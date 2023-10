Kommunikationswissenschafter Michael Schmolke verstorben

Der langjährige Leiter des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg, Michael Schmolke, ist tot.

Wie die Universität Salzburg den SN am Montag bestätigte, ist der Publizist am Wochenende im Alter von 89 Jahren verstorben. Der in Gleiwitz, Schlesien, geborene Wissenschafter studierte Publizistik, Germanistik, Geschichte, Philosophie und Pädagogik in Münster, Göttingen und München. Nach der Promotion 1965 und der Habilitation 1970 war er von 1973 bis 2002 Professor für Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Salzburg; er stand dem Institut auch jahrelang vor. 2003 verlieh ihm das Land Salzburg den René-Marcic-Preis.

"Michael Schmolke hatte große Verdienste um den Aufbau des Instituts. Unsere Fahnen wehen auf Halbmast", sagte Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft, in einer ersten Reaktion.