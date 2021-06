Die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks muss reformiert werden. Sonst könnte dieser das nächste Thema in einem U-Ausschuss werden.

Eigentlich ist der Posten des ORF-Generaldirektors noch gar nicht ausgeschrieben - die Bewerbungsphase beginnt im Juli. Dennoch wirft die Wahl am 10. August seit Wochen ihre Schatten voraus. Beinahe täglich kommen neue Gerüchte auf, wer sich für den Posten als ORF-Chef bewerben könnte. Es wird spekuliert, ob die ÖVP einen Gegenkandidaten zu Alexander Wrabetz aufstellen lässt. Und im Hintergrund werden medienpolitische Deals eingefädelt. Also was eine Partei, ein Stiftungsrat oder eine Interessenvertretung zugesprochen bekommt, sollte sie einen Kandidaten unterstützen - ...