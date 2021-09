Auch die neue ORF-Führung muss vom ersten Tag an dem Würgegriff der Parteien widerstehen.

Österreichs führende Politikerinnen und Politiker betrachten den ORF seit jeher als ihr Eigentum. Daher nehmen sie sich auch das Recht heraus, dort in allen wesentlichen Belangen mitzureden. Das beginnt beim Personal und endet beim Programm. Alle möglichen Volksbegehren und Gesetzesänderungen haben an diesem unzumutbaren Zustand nichts wesentliches geändert.

Beispiele für das versuchte Hineinregieren in den ORF gibt es genügend. So stand das nach dem ÖVP-Politiker Wilhelm Molterer benannte "Moltofon" als Synonym für den täglichen Beschwerde-Anruf in der Redaktion. ...