Nach Facebook nun Google: Ein Salzburger lässt die IT-Riesen zittern

Auch aufgrund einer Beschwerde von Max Schrems wurde Google in Frankreich zu einer 50-Millionen-Euro-Strafe verdonnert. Dennoch kann sich der Salzburger Datenschützer nicht wirklich über den Beschluss freuen.

Im Vorfeld war von einer Zäsur für den Datenschutz die Rede. Und vor allem von möglichen Strafen in Millionenhöhe. Aber als auch Monate nach der Einführung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) immer noch kaum Sanktionen verhängt wurden, wurde die neue Regelung von Kritikern bereits als "zahnlos" abgetan. Bis zu dieser Woche: Denn dann folgte jenes mahnende Beispiel, auf das Datenschützer schon länger gehofft hatten. Die französische Datenschutzbehörde CNIL brummte Google eine 50-Millionen-Euro-Strafe auf. Die Behörde beanstandet, dass die vom Suchmaschinenriese eingeholte Zustimmung zu personalisierter Werbung nicht rechtens sei. Für Nutzer sei es etwa nicht ersichtlich, in welcher Form Daten verschiedener Google-Dienste - YouTube, Maps, die Suche etc. - zusammengetragen werden.