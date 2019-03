Der US-Telekomgigant AT&T baut die vom ihm geschluckte WarnerMedia (CNN, Comedy Central etc.) stark um. Dies belegen interne Memos an Mitarbeiter. Vom Umbau betroffen ist auch Gerhard Zeiler. Der frühere ORF-Generaldirektor war zuletzt Chef des internationalen Geschäfts von Turner Broadcasting, einer Tochter von WarnerMedia. Nun soll der 63-Jährige als Chief Revenue Officer jene Abteilung leiten, in der alle Vermarktungs- und Werbeagenden zusammenlaufen.

