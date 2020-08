Note 20 vorgestellt: Samsung bringt neue Smartphones auf den Markt

Mit zwei neuen Modellen aus der Note-Reihe will Samsung den Smartphone-Thron zurückerobern. Dabei wird eine Zielgruppe adressiert, die bislang mit den Note-Handys wohl wenig anfangen konnte.

Der Präsentationsrahmen fiel coronabedingt deutlich dezenter aus. Aber zumindest die Sache selbst konnte das Virus nicht stoppen - und auch der Zeitplan konnte gehalten werden: Wie jedes Jahr im August präsentierte Samsung am heutigen Mittwoch seine neuen Smartphones aus der Note-Reihe. Dieses Jahr bringt der koreanische Elektronikriese zwei neue Modelle auf den Markt, das Note 20 und das Note 20 Ultra 5G.

Was bieten Samsungs neue Premiumgeräte? Zuvorderst das, was für die Note-Linie seit jeher charakteristisch ist: den S Pen - einen aus dem Smartphone herauslösbaren Digitalstift. Dieser wandert bei der 20er-Reihe von der rechten auf die linke Handy-Seite. Dazu gibt es neben fünf neue Gesten, mit denen das Smartphone bzw. Apps per Stift gesteuert werden können, eine Reihe neuer S-Pen-Funktion. Darunter die Möglichkeit, PDF-Dokumente und Power-Point-Präsentationen mit handschriftlichen Notizen zu versehen.

Zocker sollen angelockt werden

Doch trotz der Neuerungen wird mit dem S Pen wohl auch weiterhin nur eine gewisse Zielgruppe angelockt werden können. Oder wer außer Geschäftsleuten, Journalisten und vielleicht noch Studenten im Hörsaal will ein Handy regelmäßig als Notizblock nutzen? Weil Samsung das mit Sicherheit bewusst ist, soll die Note-Reihe nun noch stärker Gamer adressieren. In Kooperation mit Microsoft bietet Samsung auf dem Note 20 etwa einen sogenannten Xbox Game Pass Ultimate an - und somit die Möglichkeit, mehr als 100 Spiele der Gamingkonsole Xbox auf dem Smartphone zu zocken. Um das Spielerlebnis noch angenehmer zu machen, wird künftig auch ein eigener Gamecontroller angeboten, der via Bluetooth mit dem Handy verbunden werden kann. Und Samsung verspricht noch weitere Faktoren, die für ansprechendes Gaming notwendig sind. Etwa das "beste Smartphone-Display der Samsung-Historie" (zumindest beim Note 20 Ultra). Oder "PC-Power in einem Handy", also einen deutlich leistungsstärkeren Prozessor - bei einem Akku, der angeblich den ganzen Tag hält.

Stattlicher Preis - und noch weitere Produkte

Und der Preis? Das Note 20 gibt es in Österreich ab rund 950 Euro, das Note 20 Ultra 5G ab 1300 Euro. Die beiden Smartphones können ab heute vorbestellt werden - und kommen am 21. August auf den heimischen Markt.

Parallel stellte Samsung am Mittwoch mit dem faltbaren Galaxy Z Fold 2 ein weiteres Smartphone vor. Und noch neu im Portfolio des Elektronikriesen, der erst vor wenigen Tagen von Huawei als weltgrößter Smartphone-Hersteller überholt wurde: zwei Tablets, das Galaxy Tab S7 und das S7+, neue Ohrhörer, die Galaxy Buds Live sowie die Galaxy Watch 3.