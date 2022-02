ORF-Stiftungsrat Lockl: "Wer ist noch bereit, solche Jobs zu machen?"

Lothar Lockl soll von Vereinbarungen im Regierungssideletter profitieren. Im SN-Gespräch nimmt er dazu erstmals breit Stellung.

Er sei "einer der größten Profiteure der politischen Vorgänge der letzten Jahre", verlautbarte die FPÖ diese Woche per Aussendung. Mehr noch: Er nehme Vizekanzler Werner Kogler und Co. "in Geiselhaft".

Nachdem im viel diskutierten Sideletter der Bundesregierung zu lesen war, dass die Grünen das Vorschlagsrecht für den ORF-Stiftungsratsvorsitzenden haben, ist die Rolle von Lothar Lockl in die öffentliche Debatte gerückt. Lockl ist jener grüne Stiftungsrat, der für den Leiterposten im höchstrangigen ORF-Aufsichtsgremium als prädestiniert gilt. Ist dem wirklich ...