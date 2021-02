In "Pikmin 3 Deluxe" kommandiert der Spieler eine Armee von Karotten.



Beinahe 30 Jahre ist es her, als die Lemminge - kleine Geschöpfe mit grünen Haaren und blauen Anzügen - zum ersten Mal über den Computer-Bildschirm hüpften. Bis heute erfreut sich das Lemmings-Spieleprinzip großer Beliebtheit, auch wenn es mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist.

Dem Genre neues Leben eingehaucht hat zuletzt die "Pikmin"-Reihe, wobei der dritte Teil auch schon wieder sieben Jahre alt ist - damals erschienen auf der Wii U. Für die Nintendo Switch ist jetzt eine "Deluxe"-Version des Titels erschienen, die sich vor allem für jene Gamer auszahlt, welche die Wii U Version nicht kennen.

Auch in "Pikmin 3" muss eine Horde kleiner Wesen mittels Trillerpfeife durch eine Welt voller Hindernisse geleitet werden, wobei sich die Winzlinge oft als nützliche Helfer erweisen: Alles beginnt mit der Bruchlandung dreier Astronauten auf einem entlegenen Planeten. Voneinander getrennt müssen die Raumfahrer einen Weg finden, in der fremden Natur zu überleben. Rasch ist Hilfe gefunden: Pikmin, winzige Wesen, die wie Karotten aus der Erde wachsen, können Brücken bauen, Nahrung suchen, Wände einreißen, Feinde bekämpfen und Früchte ernten. Zum Betrauen mit Aufgaben muss sie der Spieler einfach an die gewünschte Stelle werfen oder mit entsprechenden Kommandos dirigieren. Nur das Wasser scheuen sie wie der Teufel das Weihwasser, was nicht selten für kniffelige Situationen sorgt.

Ziel des Spiels ist es, insgesamt 66 Früchte zu sammeln, wozu möglichst viele Pikmin gepflanzt und geerntet werden müssen. Dabei gilt es zu beachten, dass das Spiel in Tage aufgeteilt ist, die jeweils 13 Minuten dauern. Wenn es Nacht wird, müssen die kleinen Pikmin rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, ansonsten sie von den nachtaktiven Tieren auf dem Planeten verspeist werden.

Das verlangt gerade vom Spieler ein gewisses Maß an Planung uns Strategie ab. Generell ist der Schwierigkeitsgrad in "Pikmin 3" aber auch für Jüngere und Anfänger geeignet. Richtig Spaß macht auch der Ko-op-Modus für zwei Spieler und es macht durchaus Sinn, wenn hier der erfahrenere Gamer die Führung übernimmt. Im Vergleich zum Wii U-Spiel gibt es kleinere Neuerungen, etwa einen neuen Prolog und Epilog.

Fazit: "Pikmin 3" ist ein lehrreiches wie liebevoll gestaltetes Strategiespiel, das sich wunderbar als Weihnachtsgeschenk für jung und älter eignet.

Info

Pikmin 3

Nintendo

Nintendo Switch

USK: 6 Jahre

Quelle: SN