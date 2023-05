Pressefreiheit: Österreich auf Platz 29

Reporter ohne Grenzen präsentiert das Ranking für 2023: Der letztjähriger Absturz von Österreich hat sich im "Jahr der Chatnachrichten verfestigt". Weltweit ist das Umfeld für Journalismus in sieben von zehn Ländern "schlecht".

Österreich hat sich im Index der Pressefreiheit heuer um zwei Plätze verbessert und nimmt jetzt in dem von Reporter ohne Grenzen (RSF) veröffentlichten Ranking Rang 29 ein. Dieses Ergebnis sei aber, so RSF Österreich, kein Grund zur Freude, hat doch Österreich im politischen Kontext der Bewertung deutlich Punkte (minus 3,81) verloren und nimmt hier Platz 39 ein. Auch der rechtliche Rahmen hat sich verschlechtert (Platz 33). Insgesamt habe sich der letztjährige starke Absturz Österreichs also verfestigt, betont Fritz Hausjell, Präsident ...