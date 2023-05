Die Pressefreiheit, die wir meinen

Mit neuen Gesetzen schafft die Regierung ungleiche Voraussetzungen für die Medien in Österreich. Deren Vielfalt ist in Gefahr.

Die Bundesregierung hat in den neuen ORF-Gesetzen alles Mögliche geregelt, nur nicht das Wesentliche: Wie schalte ich politischen Einfluss auf das größte Medienunternehmen des Landes aus? Derzeit regieren die Parteien über den letztlich politisch besetzten Stiftungsrat direkt und indirekt in den ORF hinein. Und sie wollen das offenbar auch in Zukunft tun.

Wie zur Wiedergutmachung für die fortgesetzte Gängelung wird der ORF finanziell und regulatorisch besser ausgestattet als zuvor. Vor allem im digitalen Bereich. Was auf den ersten ...