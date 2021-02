"Rosenheim Cop" Max Müller: "Als cooler Cop sehe ich mich fehl am Platz"

"Rosenheim Cops"-Star Max Müller über sein Casting, seine Rolle sowie seine Leidenschaften Musik und Astrologie. Jetzt schreibt er ein Buch.

Seit 20 Jahren spielt Max Müller (55) den "bledn Polizisten" Michi Mohr. Was dem Schauspieler und Sänger immer noch Spaß macht.

"Die Rosenheim-Cops" garantieren hohe Quoten - in Deutschland, aber auch in Österreich. Was sind die Gründe für die Beliebtheit? Max Müller: Wenig Blut, die schöne oberbayerische Landschaft und Schauspieler, die in Ruhe kreativ sein dürfen.

Wie kam es zu Ihrem Engagement bei der Krimiserie? Gab es ein Casting oder wurden Sie direkt engagiert? Ich bin ...