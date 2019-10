Die letzte Reise für sein "Klingendes Österreich" führte Sepp Forcher zum Erzberg. Der Titel erinnert daran, wie er jede Sendung seit 1986 moderiert hat: "Reise zum Herzen".

"Aus is'", sagt Sepp Forcher. Er sitzt in seinem Lieferinger Haus an seinem runden Esstisch auf der Eckbank. Er bemerkt, dass sein Gast verkühlt ist, und reicht ihm einen Apfel. "Iss den", befiehlt er fürsorglich. "Dann geht der Schnupfen weg." ...