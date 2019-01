Sky will sich die Bundesliga nicht nehmen lassen

Sky-Geschäftsführer Carsten Schmidt wehrt sich gegen Pläne, Fußballspiele fix im Free-TV zu verankern. Und er kündigt ein neues Angebot für Österreich an.

Der Rahmen war mondän - und zugleich stark österreichisch geprägt: Pay-TV-Sender Sky lud diese Woche Journalisten aus Deutschland und Österreich in das Münchner Fünf-Sterne-Haus Bayerischer Hof. Der vordergründige Anlass war der Start von "Der Pass", einer Thrillerreihe mit Burgschauspieler Nicholas Ofczarek, die zu Teilen auch in Salzburg gedreht wurde. Doch den Serienstart nutzte Sky-Deutschland-Geschäftsführer Carsten Schmidt ebenso, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen - und zu verlautbaren, wie es für den Pay-TV-Sender in naher Zukunft weitergehen soll.