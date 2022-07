Uni Salzburg besetzt Journalistik-Professur nach

Thomas Birkner tritt im Herbst die Nachfolge von Rudolf Renger an.

Die Abteilung Journalistik an der Universität Salzburg bekommt einen neuen Leiter: Thomas Birkner, aktuell an der Uni Münster tätig, folgt auf Rudolf Renger. Dieser geht mit 30. September in den Ruhestand; Birkner übernimmt am 1. Oktober. "Wir sind froh, dass uns eine nahtlose Nachbesetzung gelungen ist", sagt Josef Trappel, Leiter des Fachbereichs Kommunikationswissenschaft, an dem die Abteilung Journalistik angesiedelt ist. Die Besetzung sei umso wichtiger gewesen, da "die Nachfrage nach journalistischen Themen unter den Studierenden sehr gut ist".

Thomas Birkner hat sich in Deutschland als "Kanzlerforscher" einen Namen gemacht und etwa zu der "politischen Kommunikation in der Kanzlerdemokratie" publiziert. Der 44-Jährige sei ein "international ausgewiesener Journalismusforscher sowie Medienhistoriker mit starkem Interesse für Sportkommunikation", ergänzt Trappel. Entsprechend werde er ebenso die Leitung des Universitätslehrgangs Sportjournalismus übernehmen.

Der Sportbezug wird auch klar, fragt man Birkner nach den Gründen für seinen Wechsel. "Es war immer mein Traum, für Salzburg zu spielen", sagt der gebürtige Deutsche im Sportjargon auf SN-Anfrage. Der Fachbereich habe "einen exzellenten Ruf". Als Ziele gibt Birkner etwa aus, sich mit dem österreichischen Mediensystem beschäftigen zu wollen und "journalistische Projekte in Salzburg an die internationale Forschung anzubinden".