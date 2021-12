Was das "Tatort"-Jahr 2022 bringen wird

Geballtes Programm der erfolgreichsten deutschen Krimiserie: Meret Becker hört in Berlin auf, zwei "Tatort"-Folgen aus Wien sind geplant.

Bei der Krimireihe "Tatort" ist die Zuschauerzahl auch 2021 wieder leicht gestiegen. Die 33 Krimis sahen im Schnitt 9,2 Millionen Menschen allein in Deutschland. Der meistgesehene "Tatort" des Jahres war 2021 mit 14,4 Millionen der Münster-Krimi "Rhythm and Love". Was die Zuschauer 2022 erwartet, verrät die folgende Übersicht.

Münster: Am 16. Jänner kommt der 40. Fall des populärsten Teams Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers), das nun schon 20 Jahre alt wird. Im ersten von ...