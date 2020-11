Wie sich die Medien in der Wiener Terrornacht verhielten

1300 Beschwerden beim Presserat sind ein "Negativrekord". Warum aber posten auch Private die brutalen Videos?

"Anlässlich der schrecklichen Attacken in Wien weisen wir eindringlich auf den Persönlichkeitsschutz der Opfer hin", appellierte der Österreichische Presserat in der Wiener Terrornacht. Ungeachtet dessen zeigten Medien wie oe24.at und krone.at Augenzeugenvideos, in denen auf Menschen geschossen wurde. Was einen Sturm der Entrüstung entfachte: Bis Dienstagnachmittag waren beim Presserat bereits mehr als 1300 Beschwerden eingegangen.

"Das ist ein absoluter Negativrekord", sagt Luis Paulitsch vom Presserat. Bisher hielt die traurige Bestmarke das von der "Kronen Zeitung" abgedruckte Foto von ...