"Wiener Zeitung" als Tageszeitung vor dem Aus

Der Fortbestand der "Wiener Zeitung" als gedruckte Tageszeitung ist in weite Ferne gerückt. In einer E-Mail an die Belegschaft schreibt Geschäftsführer Martin Fleischhacker von einer "heiklen Situation", wie der APA bestätigt wurde. Es sei davon auszugehen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Fortführung einer Tageszeitung in der heutigen Form nicht mehr möglich machen, so Fleischhacker. Die "Wiener Zeitung" ist die älteste Tageszeitung der Welt.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Martin Fleischhacker sucht nach Alternativen