Zeitungsverband legt EU-Beschwerde gegen ORF-Gesetz ein

Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) will das ORF-Gesetz kippen - indem er es auf EU-Ebene prüfen lässt. Dies teilte der VÖZ am Donnerstagnachmittag den SN mit.

Man habe - dem Formalprozess entsprechend - zunächst die EU-Wettbewerbskommission in Kenntnis gesetzt, dass man eine Beschwerde einlegt, beschrieb der Zeitungsverband. In einem nächsten Schritt werde die Beschwerde bei der Wettbewerbskommission "anhängig gemacht" - und zwar noch vor jener Nationalratssitzung in der ersten Juli-Woche, in der das Gesetz beschlossen werden soll.

Der VÖZ beanstandet, dass die geplante Novelle dem ORF ermögliche, ein "umfassendes digitales Inhalte-Angebot" aufzuziehen. Das ist in einem Kurzabriss der Beschwerde zu lesen, der den SN ...