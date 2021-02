2000 Liebesbriefe ins Gefängnis und zurück

Georg lebte auf der Straße, bis er seine Evelyne kennenlernte. Sieben Jahre lang saß er im Gefängnis. "Zu zweit geht einfach alles leichter."

Wo soll man anfangen, wenn zwei so viel zu erzählen hätten, dass es locker in mehrere Leben passen könnte? Vielleicht damit: Der 52-jährige Georg und seine um ein Jahr ältere Frau Evelyne Aigner sitzen auf einer Parkbank, blicken auf den ehemaligen Rasen des Lehener Stadions und sagen: "Wir sind sehr glücklich, unser Leben ist schön. Wir haben ja alles, was wir brauchen." Gleich nebenan wohnt das Paar in einer kleinen Sozialwohnung mit Hündin Lilli und den beiden Katzen Leon und ...