70 Jahre Eheleben: Gemeinsam, wie immer

Elisabeth und Anton Seidl aus Oberalm blicken auf 70 gemeinsame Jahre zurück. Jahre, die geprägt waren von viel Arbeit - und Zusammenhalt.

Das gemütliche rote Sofa haben sie genauso wie ihren kleinen Esstisch und noch ein paar andere Erinnerungsstücke aus ihrem Häuschen mitgenommen. Über 60 Jahre lang haben Elisabeth und Anton Seidl gemeinsam in Oberalm gewohnt. Eingerahmte Aufnahmen ihres Hauses hängen an der Wand ihres Zimmers im Seniorenwohnhaus in Puch. Es ist seit ein paar Jahren das neue Zuhause des Paares, hier verbringt es seinen Lebensabend, gemeinsam, wie immer.

Das Paar ist merklich stolz darauf, was es in 70 Ehejahren ...