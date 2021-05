Am dritten Tag sagte er: "Lass uns heiraten!"

Erstes Date und dann die Hochzeit - alles innerhalb weniger Wochen. Seit 16 Jahren sind Elke (73) und Klaus (81) sehr glücklich miteinander.

Wenn man den beiden gegenübersitzt und sich die Geschichte ihres Kennenlernens erzählen lässt, schwirrt automatisch der Film dazu im Kopf mit. Er, der ruhige Witwer aus Schwaben, steht in Schlapfen auf dem Bahnhof in Frankfurt, wo er noch nie zuvor war, und will im Mai 2005 seine Internetbekanntschaft abholen, der er wenige Wochen zuvor zum ersten Mal geschrieben hat. Eine Nachbarin hat ihm zuvor noch das Haus aufgeräumt und einen großen Strauß Blumen besorgt, damit sich der Gast wohlfühlen würde.

...