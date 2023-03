Anwalt räumte vor Gericht 32.000 Mahnbriefe ein

Im Vorjahr löste eine Welle von Zehntausenden Abmahnbriefen eines Anwaltes an Unternehmen in Österreich wegen der Verwendung von Google-Schriften auf ihren Homepages große Aufregung aus. Der Fall beschäftigt die Gerichte.

Vergangene Woche begann am Landesgericht für Zivilrechtssachen ein Musterverfahren im Zusammenhang mit der Welle von Abmahnbriefen an Tausende Klein- und Mittelbetriebe in Österreich. Dabei geht es um die Verwendung von Schriften des US-Internetkonzerns Google auf Websites. Wird eine solche Homepage angesurft, wird die jeweilige IP-Adresse automatisch an Google übertragen, was nach übereinstimmender Einschätzung viele Datenschutzanwälte einen Verstoß gegen das Grundrecht auf Datenschutz darstellt. Die Datenschutzbehörde prüft das seit vergangenem Sommer, hat sich bisher aber noch nicht eindeutig dazu geäußert. Websitebetreibern ...