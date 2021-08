Aus Patenschaft wird Familie: "Mama, mach etwas, sie wollen Amir abschieben"

Es war der 15-jährige Sohn, der Patin und Schützling zueinanderbrachte. In drei Jahren entstand eine Beziehung, die niemand am Plan hatte.

"Mama, mach etwas, sie wollen Amir abschieben." Es sind Situationen, in die Eltern nicht gern geraten: Ihren Kindern gegenüber einzugestehen, dass man nichts machen kann, wo sie einem doch vertrauen, dass man jede Angelegenheit hinbekommt.

2018 ist die politische Stimmung in Österreich gegenüber Flüchtlingen aufgewühlt. Die Regierung plant, jungen Flüchtlingen die Lehrausbildung zu versagen. Es ist Frühjahr und ein junger 17-jähriger Afghane, der zu dem Zeitpunkt knapp drei Jahre in Österreich ist, geht als regulärer Schüler in eine ...