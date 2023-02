Ballsaison auf Hochtouren: Zustrom der Besucher wie vor Corona

Nach Corona und trotz diverser Krisen ist der Fasching zurück. Die großen Bälle in Wien sind ausverkauft, auch viele Vereine atmen auf. Laut einer Umfrage wird viel Geld für Bälle ausgegeben.

Der Staatsball als traditioneller Höhepunkt des heimischen Faschings erlebt in der Wiener Staatsoper am Donnerstag seine 65. Auflage - nach zwei Jahren coronabedingter Pause. Doch die Ballsaison ist seit Wochen im Gang und rundum heißt es, die Stimmung sei bestens und der Zustrom der Besucher praktisch wie früher.

Ob beim Blumenball der Wiener Floristen im Rathaus am 13. Jänner, beim Zuckerbäckerball am 12. Jänner in der Hofburg oder zuletzt beim Kaffeesiederball vergangenen Freitag ebendort - es war voll. ...