Beim Brennerbasistunnel sind mehr als zwei Drittel geschafft

Knapp 160 von 230 Kilometern Tunnel sind beim österreichisch-italienischen Milliardenprojekt inzwischen ausgebrochen. Bei einer Röhre wurde aus Südtirol jüngst die Staatsgrenze erreicht.

Sowohl gleich südlich von Innsbruck als auch in Südtirol im Raum Franzensfeste sind neben der Brennerautobahn seit Jahren riesige Baustellenflächen zu sehen. Dazu gehören Containerdörfer für die Büros, Schotterwerke und Anlagen zur Fertigung von Betonteilen, zum Teil mit Betrieb rund um die Uhr - all das geschieht, um den Bahnverkehr über den Brenner, einen der wichtigsten Alpenübergänge, zu ertüchtigen. Die ersten Studien für das Megaprojekt Brennerbasistunnel (BBT) reichen bis in die 1970er-Jahre zurück, Machbarkeitsstudien folgten in den 1980er-Jahren. Erst mit ...