Bereits rund 1000 ehemalige Zivildiener haben sich für einen freiwilligen Dienst gemeldet

Der Appell der für den Zivildienst zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger fruchtet: Rund 1000 ehemalige Zivildiener haben sich bereits für einen freiwilligen Dienst gemeldet. "Wir richten gerade die Infrastruktur ein, um die Anfragen zu bewältigen und alles zu sortieren: also wer dafür infrage kommt, wer nicht", sagt Ministeriumssprecher Daniel Kosak.

Inzwischen gibt es drei Hotlines: eine, an die sich ehemalige Zivildiener wenden können (0800 500 183), eine für Trägerorganisationen, um ihren Bedarf zu melden (0800 500 182), und eine Hotline für allgemeine Fragen (0800 500 184 bzw. 0800 500 185).

Ehemalige Zivildiener können sich auch per E-Mail melden (zivildienst@bmlrt.gv.at), alle Infos finden sich auch unter www.zivildienst.gv.at.

"Wir rufen alle ehemaligen Zivildiener auf, einen freiwilligen Zivildienst zu leisten", sagt Kosak. Unabhängig davon, wann sie ihren Zivildienst absolviert hätten. Das Höchstalter sei 50 Jahre.

Aktiv gehe das Ministerium hingegen in den nächsten Tagen auf jene jungen Männer zu, die in den vergangenen fünf Jahren Zivildienst in einem im Zuge der Coronakrise relevanten Bereich gemacht haben: etwa bei der Rettung, in einem Pflegeheim, bei der Lebenshilfe.

Das seien zwei Drittel eines jeden Jahrgangs - in Summe also rund 45.000 junge Männer. Warum man das so mache: "Weil die schon Wissen haben, etwa eine Sanitätsausbildung. Da gibt es keine langen Ausbildungszeiten, die jungen Männer wären sofort einsatzbereit", erklärt Kosak. Man werde nun alle dafür infrage Kommenden aussortieren und kontaktieren. "Aber natürlich werden wir niemanden aus systemrelevanten Berufen reißen", wird versichert.

So wie jene 4500 Zivildiener, deren Dienst Ende März enden würde und der nun verlängert wurde, sollen auch die Freiwilligen etwa in Spitälern und Heimen einspringen, wenn Pflegekräfte erkranken.

Der Appell des Ministeriums gilt übrigens nur für Männer und für jene, die einen Zivildienst absolviert haben. Für junge Frauen oder andere, die Kapazitäten haben und helfen wollen, ist das Team Österreich der Ansprechpartner.