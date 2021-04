Budgetnot verschärft Gewaltprobleme in Gefängnissen

Das Justizministerium und die Richtervereinigung sehen als Hauptgrund für Gewaltprobleme in den Gefängnissen die "chronische Unterfinanzierung" des Ressorts. Die Gewerkschaft beklagt Hunderte unbesetzte Stellen der Justizwache.

Nach der Studie zu weitverbreiteten Problemen mit Gewalt in den heimischen Justizanstalten ist das Justizministerium um Verbesserungen bemüht. Man nehme die Ergebnisse der Umfrage unter fast 400 Häftlingen in zehn Gefängnissen sehr ernst. Wie berichtet, war das Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie (IRKS), das zur Universität Innsbruck gehört, zum Schluss gekommen, dass die Gewalt in überbelegten und veralteten Gefängnissen am größten sei. Je mehr die jeweilige Anstaltsleitung mit dem Personal Wert auf Fairness und Präsenz im Umgang mit den ...