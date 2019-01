Bundesländer bereiten sich auf ungeordneten Brexit vor

Beim No-Deal-Szenario soll sich für britische Bürger in Österreich möglichst wenig ändern.

In Österreich leben rund 10.200 britische Staatsbürger. Seit der jüngsten Abstimmung im britischen Parlament am Dienstagabend ist ein ungeordneter Brexit näher gerückt. Viele EU-Staaten lehnten nämlich zunächst die geforderte Neuverhandlung des Austrittsvertrags ab.

Ein harter Brexit sei "leider Gottes wahrscheinlicher denn je", sagte Kanzleramtsminister Gernot Blümel am Mittwoch vor dem Ministerrat in Wien. Österreich sei aber gut vorbereitet. Dabei geht es auch darum, dass sich für die in der Alpenrepublik lebenden Leute von der Insel nach dem 30. März 2019 möglichst wenig ändert. Das betrifft zum Beispiel Arbeitsverträge im öffentlichen Dienst, aber auch Anträge auf Wohnbauförderung oder im Grundverkehr. Hier sollen Briten, die ja als EU-Bürger derzeit Österreichern gleichgestellt sind, auch künftig nicht benachteiligt werden.