Charles III.: Die Krönung wird auch in Österreich gefeiert

Die Österreichisch-Britische Gesellschaft lädt ihre Mitglieder zu Feierlichkeiten in Wien ein. Es wird auch ein besonderer Wein verkostet.

Die Österreichisch-Britische Gesellschaft (Austro-British Society/ABS) in Wien hat ihre mehr als 400 Mitglieder am Samstag zu einer Krönungsfeier eingeladen. 100 Personen werden teilnehmen, wie Präsident Kurt Tiroch den SN sagte. "Die Krönung wird auf Bildschirmen übertragen, es gibt englische Livemusik und ein Quiz zu König Charles mit zehn Fragen." Die Astrologin Eva Vaskovich-Fidelsberger wird zudem Horoskope für König Charles und seine Frau Camilla präsentieren. Der Dresscode lautet "Ascot". Auf der gleichnamigen Pferderennbahn finden jedes Jahr im Juni die berühmtesten Rennen des Landes statt.

Kurt Tiroch hat das royale Paar bereits persönlich kennengelernt, als Charles (noch als Prinz) und seine Frau Camilla (damals Herzogin) im Jahr 2017 in Österreich zu Gast waren. Der nunmehrige König hat einen guten Eindruck hinterlassen: "Er wirkte sehr locker und entspannt und hat jede Frage beantwortet, die ihm gestellt wurde - auch sehr witzig. Das muss man schon können - und auch wollen."

Ein besonderer Wein aus Illmitz

Außerdem wird bei der Feier am Samstag auch der Coronation Cuvée verkostet, den der burgenländische Winzer Willi Opitz kreiert hat. Eine Magnumflasche davon soll an den österreichischen Botschafter in Großbritannien gehen, der den Wein wiederum an König Charles III. überreichen werde, sagte Tiroch.

Der Illmitzer Winzer Opitz hat für den Cuvée "die Königin der Rotweintrauben", Pinot noir, auserkoren, wie es in einer Aussendung heißt. Diese stammen aus dem Weingarten auf St. Mary's, der Hauptinsel der Scilly-Inseln, den Opitz mitbetreut und dafür regelmäßig mit seiner Familie nach England reist. Durch sein Engagement für Cornwalls Weingärten habe er auch den nunmehrigen König Charles III. und dessen Frau Camilla sogar schon persönlich getroffen, hieß es weiter. Vor zwölf Jahren war er demnach als Berater bei der Auspflanzung des Weingartens beteiligt. Im Rahmen der Eröffnung war auch Camilla für eine Verkostung zu Besuch. Sie ist die Präsidentin der englischen Winzer (British Winegrowers Association). Die heutige Queen Consort sei begeistert gewesen - und Opitz flatterte bald darauf eine persönliche Einladung in den Buckingham Palace ins Haus. Dort lernten der Burgenländer und seine Frau Maria das royale Paar ganz persönlich kennen. "King Charles III. ist ein sehr interessierter Agronom und es hat ihn sehr gefreut, dass jemand aus Österreich auf seinem Grund und Boden Wein macht - dort, wo es noch nie jemand zuvor versucht hatte -, und dabei köstliche Weine entstehen. Der König und seine Frau sind außergewöhnlich sympathische und wissende Menschen über Wein und Landwirtschaft und ich war erstaunt über unsere sehr aufrichtigen und offenen Gespräche", erzählt Willi Opitz von seinem royalen Treffen im Königshaus.



Royale Feste werden gefeiert

Die Österreichisch-Britische Gesellschaft feiert gerne royale Feste. Dazu gehören auch runde Geburtstage; etwa am 22. Juli 2023. Dann wird Prinz George zehn Jahre alt. Er ist der zweite in der britischen Thronfolge nach seinem Vater Prinz William. Doch die Gesellschaft beschäftigt sich auch mit britischer Politik, Wirtschaft und Kultur. "Wir lassen nichts aus", sagt Tiroch.

Die Gesellschaft wurde ursprünglich im Jahr 1946 in Wien gegründet und von Tiroch im Dezember 2009 neu aufgesetzt. Sie fördert nach eigenen Angaben "aktiv den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch sowie den Dialog zwischen Großbritannien und Österreich". Ziel sei es, die österreichisch-britischen Beziehungen in allen Aspekten des öffentlichen und kulturellen Lebens zu stärken.