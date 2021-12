Corona bremst auch im aktuellen Fußball-Wettskandal

Vier Verdächtige infizierten sich in der Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt, sagt einer der Verteidiger. Das Justizministerium will aber nicht von einem Cluster sprechen. Coronatests seien bei Neuaufnahmen Standard. Seit Kurzem wird aber unabhängig vom Impfstatus sowohl beim Justizwachepersonal als auch bei den Insassen wieder mehr getestet. In der Regel sind es Antigentests, die bei Verdachtsfällen durch PCR-Tests überprüft werden.

SN/apa (archiv/neubauer) In der Justizanstalt Wien-Josefstadt infizierten sich mehrere Verdächtige im aktuellen Fußball-Wettskandal mit dem Coronavirus.