Zur Geburt eines Kindes einen Baum zu pflanzen, ist eine schöne und alte Tradition. Nun bewohnen wir allerdings kein Anwesen, sondern eine kleine Gartenwohnung, womit der Höhe der Bepflanzung in der Hausordnung klare Grenzen gesetzt sind. Man will ja keinen Sonnenklau-Nachbarschaftskrieg anzetteln. Der Zwergmarillenbaum ist also genau das, was sein Name verspricht. Dann kam der erste Lockdown und wie zum Trotz zeigte uns das kleine Gewächs, was in ihm steckt. Es nutzt jede Sonnenstunde perfekt aus und belohnte uns ...