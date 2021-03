Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben

Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben Alexander Purger

Der erste Coronafrühling in der Stadt brachte einen abrupten Bruch. Wo soeben noch Herden von lärmenden Touristen durch die Straßen getrieben wurden, herrschten plötzlich gähnende Leere und absolute Stille. So absolut, dass man beim Gehen unweigerlich leiser auftrat, da die Schritte sonst zu laut durch die engen Gassen gehallt wären. Laut, das war plötzlich nur noch die Amsel, die mitten in der Stadt von einem Dachfirst aus ihr teils fröhliches, teils melancholisches Lied sang. Fröhlich, weil sie nicht mehr gegen ...