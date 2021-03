Es ist der 13. März, der berühmte Klopapier-Tag. Alarmiert durch Berichte über bevorstehende Geschäfts- und Grenzschließungen stürmen die Menschen die Supermärkte. In Einsatzkleidung hastet man durch die Gänge und rafft in die Einkaufswagen, was man in die Finger bekommt: ganze Paletten von Gulaschkonserven, Hektoliter an Mineralwasser und natürlich Klopapier, Klopapier, Klopapier. An der Supermarktkassa herrscht Krieg. Die Warteschlange ist endlos, und plötzlich zieht ein Mann mit seinem prall gefüllten Wagerl an allen Wartenden vorbei und zwängt sich ganz vorn in ...