Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben Christian Sprenger

So ein Mobiltelefon kann schon was. Zum Beispiel Fotos speichern. Mit Datum und Uhrzeit. Auch am 16. März 2020, dem ersten Tag des Lockdowns. Ein Foto mit diesem Datum zeigt meinen Junior beim Nachmittagnickerchen. Das Bild ist ein Frühwerk der ersten Homeoffice-Phase.

Den "doofen Virus" kannte der Kleine noch nicht, eine (indirekte) Begegnung ergab sich Monate später. Denn im Spätherbst erhielt Leo dann behördlicherseits eine Bezeichnung, für die es auf Wikipedia 25 Einträge gibt. Vom Motorrad über ein ...