Geschlossene Grenzen trennten im ersten Lockdown Paare und Familien über Monate. Das Wiedersehen bleibt unvergessen.

Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben

Susanna Berger

Es war spannender und nervenaufreibender als jeder Krimi. Das Smartphone in Händen verfolge ich einen roten Punkt auf dem kleinen Bildschirm. Er bewegt sich zögerlich auf eine rot-gestrichelte Linie zu. Kurz davor kommt er ins Stocken, dann steht er still. Das Herz pocht vor Aufregung, die Hände sind eiskalt. Der Punkt bewegt sich immer noch nicht weiter. Doch jetzt, einen Millimeter Richtung gestrichelter Linie. Und noch einer. Dann tut sich wieder nichts mehr. Der rote Punkt war an diesem Tag ...