Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben

Corona - Momente, die in Erinnerung bleiben Inge Baldinger

März vor einem Jahr, Lockdown. In der Politsprache tauchen Vergleiche mit dem Krieg auf. Die Freundin ruft an. "Wie kann man nur von Krieg sprechen", sagt sie entrüstet. - "Find's auch überzogen." Sie: "Zum Glück haben wir keine Ahnung von Krieg. Das muss entsetzlich sein." - "Vielleicht ist es so gemeint, dass die Politik Krieg gegen das Virus führt?" - Sie: "Trotzdem ein unpassender Vergleich." - "Ja." Sie nach einer kleinen Pause: "Oder vielleicht doch nicht." - "Warum?" Sie: "Weil ...