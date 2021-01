Corona-Mutation: "Babyelefant ist auf zwei Meter gewachsen"

Die neue Virusvariante aus Großbritannien vergrößert die Unsicherheit über den Verlauf der Pandemie.

Österreichs Gesundheitsbehörden sind nervös. Grund dafür ist, dass sich die britische Variante des Coronavirus anscheinend auch in der Alpenrepublik ausbreitet. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sagte am Mittwoch, dass derzeit 70 Verdachtsfälle untersucht würden. Und: Bei dieser Virusvariante kämen auf zehn Infizierte 15 neue Ansteckungen. Damit wäre diese Variante deutlich ansteckender als die bisher in Österreich verbreitete.

Allein 42 Verdachtsfälle wurden am Dienstag in einem Wiener Pflegeheim entdeckt. Weitere 17 bei einem Skilehrer-Vorbereitungskurs in Tirol. Wegen dieser Fälle in ...