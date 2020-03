Coronavirus: Viele Geschäfte sperren ab Montag zu, Restaurants schließen früher, Teile Tirols abgeriegelt

Österreich wird auf Minimalbetrieb heruntergefahren. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag an. Viele Geschäfte bleiben ab Montag geschlossen, einzelne Gebiete im Bundesland Tirol werden unter Quarantäne gestellt.

Statement Bundeskanzler Sebastian Kurz:

"Wir erleben eine herausfordernde Zeit", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag. "Es ist notwendig, dass wir zusammenstehen. Das bedeutet weitreichende Einschränkungen." Restaurants, Bars und Cafés haben ab Montag nur mehr bis 15 Uhr geöffnet. Geschäfte werden geschlossen, davon ausgenommen sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken und Tierfuttergeschäfte. Die Versorgung mit Nahrungsmitteln, Arzneimitteln und Toilettenartikeln sei damit gesichert. Auch Lieferservices und Zustelldienste seien nicht betroffen. Dennoch werden Unternehmerinnen und Unternehmer dazu aufgefordert, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Teleworking zu ermöglichen.

Paznauntal und St. Anton am Arlberg werden isoliert

Da es im Bundesland Tirol zu einer rasanten Ausbreitung des Virus kommt, werden einzelne Gebiete für zwei Wochen isoliert: Das Paznauntal und St. Anton am Arlberg sind ab sofort unter Quarantäne gestellt, wie Bundeskanzler Kurz verkündete. Außerdem werde die Flugverbindung zu Spanien, der Schweiz und Frankreich unterbrochen. Die Grenzen zu Liechtenstein und der Schweiz werde zudem kontrolliert, sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP).

Statement Innenminister Nehammer:

443 bestätigte Erkrankungen bei 6600 Testungen von Verdachtsfällen habe es bislang gegeben, gab Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) bekannt. Dies sei eine "überschaubare Zahl, aber es werden kontinuierlich mehr werden." Eine Entwicklung wie in Italien, wo man derzeit 15.000 Kranke und 1100 Tote verzeichnet, wolle man mit allen Mitteln verhindern, sagte Anschober. Die Ressourcen in den Krankenhäusern seien gesichert. "Wir überprüfen derzeit, ob die in Japan entwickelten Schnelltests ebenso hohe Aussagekraft haben. Wenn ja, können wir diese auch in Österreich flächendeckend einsetzen", bestätigte der Gesundheitsminister.

"Das sind sehr harte Einschränkungen, die aber notwendig sind, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen", sagte Kurz. Man sei sich bewusst, dass damit auch wirtschaftliche Probleme einhergingen. Bezüglich der Gerüchte und "Fake News", die im Zusammenhang mit den Maßnahmen in Umlauf sind, betonte Innenminister Nehammer: "All das, was in sozialen Medien herumgeistert, hat keine Substanz. Lassen Sie diese Nachrichten nicht an sich herankommen. Wir informieren Sie, sodass Sie mit Ihrem Alltag gut zurechtkommen."

Statement Gesundheitsminister Anschober:

Ansturm auf Supermärkte und Banken war groß

Bereits am Donnerstag waren weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus angekündigt worden. Daher herrschte Unsicherheit in weiten Teilen der österreichischen Bevölkerung. Das führte Freitagfrüh zu Hamsterkäufen von Grundnahrungsmitteln und Toilettenpapier sowie zu einem "Run" auf die Banken, um Bargeld abzuheben. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) ist bereits im Vorfeld den Gerüchten entgegengetreten, die Regierung könnte eine Ausgangssperre verhängen oder alle Geschäfte in Österreich schließen. "Es wird natürlich keine Ausgangssperren geben", versicherte Nehammer im Ö1-"Mittagsjournal" und warnte vor "Fake News". "Die Grundversorgung ist natürlich gesichert", betonte er. Die konkret geplanten Maßnahmen wollte er noch nicht vorweg nehmen. Wichtige Infrastruktur wie Banken, Apotheken und Supermärkte "bleiben selbstverständlich geöffnet und erhalten". Und: "Es gibt keinen Grund, einen Banken-Run zu machen und Bargeld in Massen abzuheben."

Politik ist um "soziale Distanzierung bemüht"

Die Regierung ist derzeit bemüht, die sozialen Kontakte der Bevölkerung so weit wie möglich zu reduzieren, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Ziel ist, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile als Pandemie eingestufte Verbreitung der Krankheit soweit zu verzögern, bis die aktuell noch laufende Grippewelle abebbt und somit Spitalsbetten für Corona-Patienten frei werden.

Auch im eigenen Bereich ist die Politik bemüht, den Grundsatz der "sozialen Distanzierung" umzusetzen. Im Vorfeld der Pressekonferenz hat der Bundespressedienst an die Medien appelliert, nach Möglichkeit nur ein Redaktionsmitglied (plus allenfalls ein Kamerateam) zu entsenden. Fotoredaktionen werden ersucht, auf Bilder der APA - Austria Presse Agentur sowie des Bundeskanzleramts zurückzugreifen. Wer kürzlich in einem Corona-Risikogebiet war oder Symptome wie hohes Fieber, Husten oder Atembeschwerden spürt, soll der Veranstaltung ohnehin fernbleiben



Quelle: APA