Darf Sterben "cool" werden - oder gar lustig?

Die eigene Endlichkeit lockerer sehen. Der Tod ist das größte Tabu unserer Gesellschaft. Reden wir endlich darüber - und das vielleicht sogar mit Humor. Das ist die Devise von fröhlichen "Sterbe-Beratern" und hippen Begräbnis-Start-ups.

Die Berufslaufbahn von Verena Brunnbauer aus Linz liest sich, gelinde gesagt, ungewöhnlich. Nach dem Studium der Publizistik und Kommunikationswissenschaften heuert sie bei einem Bestattungsunternehmen an. "Warum? Das hat sich so ergeben. Mein Vater war an dem Unternehmen beteiligt und ich wusste nach dem Studium nicht so wirklich, was ich anfangen sollte, und musste Geld verdienen."

Acht Jahre später dann das Kontrastprogramm. Brunnbauer lässt sich zur Freizeitpädagogin und Humorberaterin ausbilden. "Ich wollte erst mal nichts mehr mit dem Tod ...