Vom Unternehmensberater zum Bestatter - mit einem Online-Start-up

Bestattung online. Alexander Burtscher gründete Benu. Die Firma wirkt so cool und durchgestylt wie eine Internet-Schmiede. Und doch geht es um die letzten Dinge.

Vor ein paar Jahren war der gebürtige Vorarlberger Alexander Burtscher (36) mit einem Todesfall in der Familie konfrontiert. Das Bestattungsangebot empfand er damals als ziemlich unübersichtlich. Gemeinsam mit Kollege Stefan Atz schuf er Abhilfe und gründete Benu, ein Online-Bestattungsunternehmen.

Was war damals das Problem? Alexander Burtscher: Man ist ein wenig überrumpelt. Was tut man in dieser Situation? Was kostet eine Bestattung und an wen wendet man sich? Das waren die Sachen, die ich damals gegoogelt habe. Ich hab ...